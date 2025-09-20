A rrivai la prima volta a Salina ventidue anni fa. Me ne aveva parlato Lucio Dalla, che andava spesso sull’isola a trovare i fratelli Taviani, di cui era molto amico, aveva anche recitato in un loro film. Viaggio alle Isole Eolie, otto esperienze da non perdere X Però Lucio a casa dei fratelli Taviani voleva stare da solo; così mi dovetti cercare un albergo. Leggi anche › Le Eolie di Marta Lamalfa: «Su quelle rocce impari un linguaggio più vero» Le Eolie sono speciali da ogni punto di vista: c’è un solo sindaco per sei isole – Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi -, mentre Salina ne ha tre: quello di Santa Marina, quello di Leni, e quello di Malfa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Clara Rametta ha lasciato un’impronta non cancellabile: una delle donne battagliere e rigorose che fanno più che mai della Sicilia l’isola delle femmine