Clara Rametta ha lasciato un’impronta non cancellabile | una delle donne battagliere e rigorose che fanno più che mai della Sicilia l’isola delle femmine
A rrivai la prima volta a Salina ventidue anni fa. Me ne aveva parlato Lucio Dalla, che andava spesso sull’isola a trovare i fratelli Taviani, di cui era molto amico, aveva anche recitato in un loro film. Viaggio alle Isole Eolie, otto esperienze da non perdere X Però Lucio a casa dei fratelli Taviani voleva stare da solo; così mi dovetti cercare un albergo. Leggi anche › Le Eolie di Marta Lamalfa: «Su quelle rocce impari un linguaggio più vero» Le Eolie sono speciali da ogni punto di vista: c’è un solo sindaco per sei isole – Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi -, mentre Salina ne ha tre: quello di Santa Marina, quello di Leni, e quello di Malfa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: clara - rametta
Addio a Clara Rametta, la donna che ha cambiato Salina (e le Eolie) per sempre
Ci sono persone che non si limitano a vivere il presente, ma lo plasmano. Visionarie, determinate, capaci di guardare oltre e di concretizzare l’immaginazione. Clara Rametta era una di queste. Una donna che ha fatto della sua vita un progetto, e del suo proge Vai su Facebook
Il mondo di Clara Rametta a Salina, l’isola delle femmine; Malfa : è morta la sindaca Clara Rametta, la signora del turismo; In Ricordo di Clara Rametta: la Signora del turismo ecosostenibile che ha plasmato il futuro di Salina.
Addio a Clara Rametta, la donna che ha cambiato Salina (e le Eolie) per sempre - Col marito Michele Caruso ha fondato il Signum ormai più di trent’anni fa quasi per caso, l’anno prima gli avevano proposto quel borghetto ... Come scrive gamberorosso.it
Morte di Clara Rametta, il cordoglio di ANCI Sicilia - A nome degli organismi dell’ANCI Sicilia esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa della sindaca di Malfa, Clara Rametta, donna di grande visione e impegno civile, che ha saputo coniugare amore ... Si legge su ansa.it