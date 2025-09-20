Cittadini senz' acqua da una settimana il Comune attacca Arsial | Si attivi con urgenza

Cittadini a secco, amministrazione infuriata. Succede a Fiumicino, nella zona di via dell'Arrone e dintorni, tra Testa di Lepre e Monte dell'Ara. Niente acqua a FiumicinoL'acqua manca da circa una settimana. Sabato scorso, 13 settembre, sono iniziati i problemi in via dell'Arrone e nelle strade. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: cittadini - senz

Migliaia di cittadini senz'acqua da oltre 24 ore

Emergenza idrica a Grottaglie, quartiere senz’acqua da oltre due settimane, i cittadini: “Siamo esasperati”

Irpinia senz'acqua e senza risposte, Carmine Pascale: "I cittadini chiedono un'azione concreta"

Spaccati in ogni occasione pubblica, in ordine sparso davanti ai cittadini e senza un progetto comune per le Marche: la differenza tra noi e la sinistra è tutta qui. Vai su Facebook

Cittadini senz'acqua da una settimana, il Comune attacca Arsial: Si attivi con urgenza; Fiumicino, cittadini senz’acqua da giorni in via dell’Arrone: interviene il Comune; Intervento sulla condotta idrica, migliaia di cittadini senz'acqua: squadre Hera al lavoro.

Acqua contesa tra Trapani e Misiliscemi: i cittadini restano a secco, la politica invoca soluzioni immediate - Si è riunito questa mattina a Misiliscemi il consiglio comunale straordinario per discutere della difficile vertenza con Trapani sulla gestione dell’acqua. Lo riporta itacanotizie.it

Misilmeri senz’acqua: i cittadini chiedono chiarezza e interventi concreti - Un paradosso che dura da anni e che pesa come un macigno sulla vita quotidiana dei cittadini di Misilmeri: l’assenza di acqua in un paese nato e cresciuto attorno a una fonte storica. Riporta palermotoday.it