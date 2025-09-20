Cittadella mister Iori | Sappiamo cosa è mancato nel derby con l' Albinoleffe testa e intensità
Invertire la rotta. Non è stato l'avvio di stagione sognato per il Cittadella di Manuel Iori. Due sconfitte consecutive, un derby che brucia ancora, appena due reti in cinque gare (Coppa Italia inclusa) e la vetta della classifica che dista sei punti. Un quadro non idilliaco, che non fa felice. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: cittadella - mister
Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»
Cittadella, Mister Iori: «Dobbiamo iniziare bene in casa, Diaw in dubbio. Mercato? Testa solo al campo»
Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»
Cittadella Vis Modena. . ? ? Le parole di mister Mattia Gori alla vigilia di Lentigione - Cittadella Vis Modena. #noisiamoilcitta Vai su Facebook
?Mister Iori: «Le partite quelle belle, che tutti vogliono giocare, con una cornice speciale di pubblico. Attenti, concentrati, solidi». Conferenza integrale | http://t.ly/KzG4N #cittadellalrvicenza #forzacitta #iori - X Vai su X
Cittadella, mister Iori: «Sappiamo cosa è mancato nel derby, con l'Albinoleffe testa e intensità»; ESCLUSIVA – Iori: “Ricostruiremo l’identità del Cittadella”; Cittadella, Iori chiama il pubblico a raccolta: «Serve partire forte, ma l’Alcione non va sottovalutato.
Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta» - Diaw recuperato, c'è la tentazione di lanciare dal 1' i nuovi acquisti Verna e Castelli. Scrive padovaoggi.it
Cittadella, mister Iori: «Il derby chiunque lo vuole giocare. Serve concentrazione massima» - Derby in arrivo lunedì sera alle 20:30 per il Citta contro il Vicenza di Gallo. Segnala padovaoggi.it