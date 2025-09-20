Città europea che vai politiche di edilizia sociale che trovi

Se, per citare il poeta inglese William Blake, nel granello di sabbia si può vedere un mondo, nell’affitto mensile – un po’ più prosaicamente – si può vedere un’intera teoria economica. Sorvolando sulle principali città europee, infatti, è possibile passare in rassegna i loro canoni di locazione medi e, con essi, le diverse politiche abitative che vi sono sottese. Se ci si avvicina poi ad alcune città, entrando nello specifico delle loro situazioni, l’astrattezza delle teorie diviene realtà tangibile (e spesso drammatica, tra le fasce più deboli). Vienna, Parigi e Berlino rappresentano tre modelli abitativi molto differenti: differenti per peculiarità proprie, ma soprattutto in relazione al diverso ruolo che lo Stato riveste all’interno del libero mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Città europea che vai, politiche di edilizia sociale che trovi

