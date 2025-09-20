Città della Pieve scontro tra Comune e Usl sui servizi sanitari alla Casa della Comunità
La sanità pievese è al centro di un braccio di ferro tra il Comune e l’Azienda sanitaria. Da una parte, il sindaco Fausto Risini che lancia un grido d’allarme contro quello che definisce uno “smantellamento” dei servizi locali, dall’altra, la direzione dell’Usl Umbria 1 che ribatte spiegando che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: citt - pieve
A Città della Pieve, dal 19 settembre, apre l'ecosportello di TSA Al fine di offrire un servizio sempre più capillare sul territorio del Comune di Città della Pieve, TSA attiverà un nuovo Ecosportello che garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzatu Vai su Facebook
Festival di Sanremo, scontro sempre più acceso tra Rai e Comune: “A un passo dalla rottura, deadline fissata per il 1 agosto” - Lo riferisce il Sole 24 Ore che fa sapere che “le parti sarebbero a un passo dalla rottura”. Scrive ilfattoquotidiano.it
Scontro tra Comune e Beyfin. A rischio la fornitura di gpl: "Pronti ad agire per vie legali" - Per informare in primis la società che, qualora decidesse di interrompere la fornitura di gpl dal 1 settembre ... Segnala lanazione.it