Cira al via la collaborazione con l’Imperial College London
Il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – e l’ Imperial College London hanno firmato un Memorandum of Understanding che segna l’inizio di una collaborazione strutturata nel campo della ricerca e dell’innovazione aerospaziale. L’accordo definisce il quadro della partnership scientifica tra due eccellenze internazionali, con l’avvio di programmi di ricerca congiunta su tematiche strategiche e l’accesso reciproco alle infrastrutture sperimentali per la validazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Il Memorandum, dalla durata di tre anni, favorisce la partecipazione congiunta a progetti di ricerca europei e lo sviluppo di nuove iniziative in collaborazione con il Regno Unito, includendo l’impegno allo scambio di buone pratiche nel campo del trasferimento tecnologico e della gestione dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leonardo: rinnovata la collaborazione con Cira al Farnborough International Airshow - Leonardo e il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, hanno rinnovato l'accordo quadro di collaborazione per potenziare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico in ambito aerospaziale. Segnala affaritaliani.it