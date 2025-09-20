Ciò che sta succedendo a Gaza va oltre l’inimmaginabile e ci interroga Soprattutto sull’Italia e sulla Ue

Ciò che sta succedendo a Gaza segna in modo irreversibile il nuovo secolo, e va molto oltre l’inimmaginabile livello di barbarie raggiunto dal governo israeliano: ci interroga. Sul mondo, sull’Unione Europea, sull’Italia. E ovviamente su Israele. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, ha denunciato l’occupazione israeliana in Palestina come progetto coloniale che ha raggiunto “lo stadio dell’economia del genocidio”. Più recentemente la Iags, la più grande associazione accademica al mondo di studiosi del genocidio, ha approvato una risoluzione in cui si afferma che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

