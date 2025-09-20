Cinema in verde riflettori sull' ambiente a Roma

Roma, 20 set. (askanews) - Nel cuore di Roma, il cinema incontra l'ambiente. All'Orto Botanico nel cuore di Trastevere, in corso, fino a domenica, la terza edizione del Festival internazionale Cinema in Verde ideato dall'Orto Botanico, l'agenzia Silverback e il Comune di Roma. L 'unico evento del genere per la Capitale e l'unico festival che racconta l'ambiente attraverso film, non documentari, provenienti da tutto il mondo. "Il Festival Internazionale Film e Documentari Cinema in Verde è un evento molto importante per l'Orto Botanico perché riesce a coniugare la necessità di divulgare al grande pubblico temi scientifici, la ricerca scientifica, l'importanza di conservazione e la biodiversità e lo sviluppo sostenibile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

