Cina | uno sguardo alla skyline di Tianjin

Non battete le palpebre: questa e’ Tianjin, una importante citta’ portuale nel nord della Cina. Seguite l’obiettivo e assaporate il fascino dell’architettura urbana di Tianjin. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653156165315612025-09-20cina-uno-sguardo-alla-skyline-di-tianjin Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

