Cina | sviluppo dell’industria automobilistica di Chongqing

Operai al lavoro presso la Seres Super Factory nella Liangjiang New Area, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 19 settembre 2025. Come importante polo di produzione automobilistica, Chongqing ha prodotto 1,659 milioni di unita’ nei primi otto mesi dell’anno, in aumento del 7,6% su base annua, mentre la produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e’ aumentata del 31% raggiungendo 690.000 unita’ durante lo stesso periodo. Questa foto mostra veicoli a nuova energia presso la Changan Digital Intelligence Factory nel distretto di Yubei a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 18 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

