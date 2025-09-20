Cina | simposio internazionale a Pechino evidenzia sviluppo di nuove forze produttive di qualita’
Un simposio internazionale sulle nuove forze produttive di qualita' nel processo di modernizzazione si e' tenuto ieri a Pechino. All'evento hanno partecipato oltre 200 persone, tra cui inviati diplomatici, funzionari governativi, esperti, studiosi e rappresentanti di imprese provenienti da 37 Paesi e regioni, tra cui Cina, Regno Unito, Repubblica di Corea e Turchia, oltre a organizzazioni internazionali. I partecipanti hanno scambiato opinioni sull'esplorazione teorica, sull'attuazione delle politiche e sull'esperienza internazionale relativa al tema delle nuove forze produttive di qualita'. Hanno inoltre proposto di sviluppare le nuove forze produttive di qualita' attraverso sforzi congiunti e di promuovere nuovi motori di crescita economica.
In questa notizia si parla di: cina - simposio
