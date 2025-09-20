Cina | prodotti ad alta tecnologia alla China-ASEAN Expo di Nanning

Questa foto scattata il 19 settembre 2025 mostra uno stand dei veicoli elettrici al Nanning International Convention and Exhibition Center a Nanning, capoluogo della regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Prodotti che riguardano tecnologie all’avanguardia, come intelligenza artificiale, economia a bassa quota e robot umanoidi, sono esposti durante la 22esima China-ASEAN Expo attualmente in corso. Per la prima volta, l’Expo presenta un padiglione di 10.000 metri quadrati dedicato all’intelligenza artificiale, la piu’ grande sala a tema singolo nella storia dell’Expo. Questa foto scattata il 19 settembre 2025 mostra lo stand di Guangxi Beitou Low-altitude Economy Investment Co. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: prodotti ad alta tecnologia alla China-ASEAN Expo di Nanning

