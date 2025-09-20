Cina | oltre 42mila imprese a capitale straniero costituite da gennaio ad agosto

Un totale di 42.435 imprese a capitale straniero e’ stato costituito nella Cina continentale da gennaio ad agosto, con un aumento del 14,8% su base annua, come riferito ieri dal ministero del Commercio. Durante il periodo, l’investimento diretto estero (IDE) in uso effettivo e’ ammontato a 506,58 miliardi di yuan (circa 71,22 miliardi di dollari), in calo del 12,7% su base annua. L’effettivo utilizzo dell’IDE nel periodo e’ stato di 129,03 miliardi di yuan nell’industria manifatturiera e di 366,19 miliardi di yuan nell’industria dei servizi. L’effettivo utilizzo dell’IDE nei settori ad alta tecnologia della Cina e’ ammontato a 148,28 miliardi di yuan, con IDE nei settori dei servizi di e-commerce, della produzione di apparecchiature aerospaziali, della produzione chimico-farmaceutica e della produzione di strumenti medici in aumento rispettivamente del 169,2%, 37,5%, 23,2% e 19,2%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: oltre 42mila imprese a capitale straniero costituite da gennaio ad agosto

