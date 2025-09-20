Cina | ministero Commercio rispetta volonta’ imprese su TikTok sollecita USA a trattamento equo

Il ministero del Commercio della Cina ha riferito oggi che la posizione della Cina sulla questione TikTok e’ chiara, sottolineando il rispetto da parte del governo cinese per la volonta’ delle imprese. Il ministero ha evidenziato che il Paese accoglie con favore il fatto che le aziende conducano trattative commerciali in linea con le regole di mercato per raggiungere soluzioni che siano conformi alle leggi e ai regolamenti cinesi e bilancino gli interessi di tutte le parti. Il ministero ha affermato che la Cina auspica che gli Stati Uniti si muovano nella stessa direzione e rispettino pienamente i propri impegni, forniscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per le aziende cinesi, compresa TikTok, affinche’ continuino a operare negli Stati Uniti, e promuovano uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

