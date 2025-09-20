Cina-Italia | vicepremier Salvini grande potenziale di cooperazione
La Cina e l’Italia hanno un grande potenziale di cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica e gli scambi economici e culturali, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653136165313612025-09-20cina-italia-vicepremier-salvini-grande-potenziale-di-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
LIVE Italia-Cina 3-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri sul velluto per la quinta vittoria!
Volley, l’Italia liquida la Cina e continua a volare in Nations League: quinta vittoria pesante
Prosegue il lieve calo dei noli container Cina – Italia (-2%) Inizia inoltre la flessione dei costi delle spedizioni verso gli Usa, tenuti alti fino alle scorse settimane dal timore dello sciopero dei portuali e dal fenomeno del frontloading LEGGI L'ARTICOLO: Vai su Facebook
Ieri abbiamo festeggiato il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° Anniversario dei Rapporti Diplomatici Cina-Italia . Guarda il video! - X Vai su X
Cina-Italia: vice premier Salvini, Paesi hanno potenziale di cooperazione; Diventa un caso il saluto tra Salvini e l'ambasciatore russo: “Meglio di uno sguardo rabbioso”; Equilibrismo da campioni, vicepremier Salvini a braccia aperte per l’auto cinese.
Equilibrismo da campioni, vicepremier Salvini a braccia aperte per l’auto cinese - Pur avendo sostenuto i dazi Ue, Salvini e il governo italiano continuano a mantenere un atteggiamento aperto nei confronti di Pechino. motorisumotori.it scrive
"Basta auto elettriche cinesi", anzi no: ora Salvini elogia la cooperazione con Pechino nel settore automobilistico - Dopo anni in cui criticava Pechino, oggi è un frequentatore abituale della sede diplomatica ... Secondo today.it