Cina-Italia | vicepremier Salvini grande potenziale di cooperazione

La Cina e l’Italia hanno un grande potenziale di cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica e gli scambi economici e culturali, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653136165313612025-09-20cina-italia-vicepremier-salvini-grande-potenziale-di-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

