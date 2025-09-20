Cina | festival internazionale di fotografia nello Shanxi presenta oltre 20 mila opere
Il 25esimo Festival internazionale di fotografia di Pingyao e’ iniziato ieri nell’antica citta’ di Pingyao, sito del Patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi, nota per la sua architettura antica ben conservata. Con il tema “Infrangere le barriere, intuizioni intelligenti sul futuro”, il festival di cinque giorni ha attirato piu’ di 5.000 fotografi provenienti da 34 Paesi e regioni, nonche’ da 25 province, municipalita’ e regioni autonome della Cina, con oltre 20.000 opere presentate per l’esposizione. Tra i momenti salienti del festival vi e’ una mostra di opere Polaroid. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
