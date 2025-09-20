Cina | esposizione motociclistica internazionale a Chongqing

Romadailynews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commercianti apprendono le funzioni delle motociclette a nuova energia di produzione nazionale a un’esposizione motociclistica internazionale a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 19 settembre 2025. La 23esima China International Motorcycle Expo si tiene a Chongqing dal 19 al 22 settembre, con la partecipazione di oltre 900 imprese provenienti da tutto il mondo. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina esposizione motociclistica internazionale a chongqing

© Romadailynews.it - Cina: esposizione motociclistica internazionale a Chongqing

In questa notizia si parla di: cina - esposizione

Cina: Pechino potenziera’ ricerca ed esposizione dei reperti culturali

Cina: esposizione floreale di Kunming nello Yunnan

Eicma 2024, tutte le novità da non perdere nella nostra selezione; Eicma 2024: ecco la mappa completa degli espositori; Quali moto vedremo a EICMA 2024? Scatta l'ora delle nostre previsioni Casa per Casa [VIDEO].

Cerca Video su questo argomento: Cina Esposizione Motociclistica Internazionale