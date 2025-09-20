Cina | esposizione motociclistica internazionale a Chongqing
Commercianti apprendono le funzioni delle motociclette a nuova energia di produzione nazionale a un’esposizione motociclistica internazionale a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 19 settembre 2025. La 23esima China International Motorcycle Expo si tiene a Chongqing dal 19 al 22 settembre, con la partecipazione di oltre 900 imprese provenienti da tutto il mondo. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
