Cina | esposizione floreale di Kunming nello Yunnan
Persone visitano la 23esima Kunming International Flower Expo of China a Kunming, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 19 settembre 2025. L'esposizione floreale e' iniziata ieri a Kunming, attirando oltre 500 imprese da tutto il mondo. L'esposizione durera' fino al 21 settembre, presentando una mostra congiunta di quattro principali settori, tra cui fiori, caffe', piante tropicali e piccole bacche, offrendo ai visitatori la possibilita' di conoscere il fascino dell'agricoltura d'altopiano dello Yunnan. Persone visitano la 23esima Kunming International Flower Expo of China a Kunming, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 19 settembre 2025.
