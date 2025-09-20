Cina | esperimento di osservazione atmosferica con il pallone ancorato Jimu-1 nello Xizang
Il pallone ancorato “Jimu-1” si solleva a Lulang, Nyingchi, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 18 settembre 2025. Scienziati cinesi hanno recentemente condotto l’esperimento di osservazione atmosferica con il pallone ancorato “Jimu-1” a Lulang, Nyingchi, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, che si prevede offrira’ una nuova prospettiva per svelare i misteri dell’ecosistema dell’altopiano Qinghai-Tibet. Il pallone ancorato era equipaggiato con 16 tipi di carichi scientifici con un peso totale di circa 200 chilogrammi. E’ asceso con successo a un’altitudine di 5. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - esperimento
