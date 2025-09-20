Cina | decine di migliaia di piccoli aironi si preparano alla migrazione verso sud al Lago Poyang

Cip Cip! Decine di migliaia di piccoli aironi si radunano al Lago Poyang, nel sud-est della Cina. L’autunno e’ arrivato e questi viaggiatori piumati si preparano a dirigersi verso sud. Si raggruppano, si nutrono senza sosta e si preparano per il lungo viaggio verso terre piu’ calde. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653135765313572025-09-20cina-decine-di-migliaia-di-piccoli-aironi-si-preparano-alla-migrazione-verso-sud-al-lago-poyang Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

