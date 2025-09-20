Cimiteri pieni? Ecco le soluzioni che le grandi città adotteranno
Il sovraffollamento dei cimiteri è una realtà sempre più pressante, un problema silenzioso che riguarda non solo luoghi iconici come il Cimitero Nazionale di Arlington, in Virginia, ma anche realtà locali in tutto il mondo. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e la densità di popolazione in costante crescita, lo spazio per le sepolture si sta esaurendo rapidamente, ponendo interrogativi sul futuro delle nostre città e sul destino dei nostri cari. Secondo studi di urbanistica, milioni di persone raggiungeranno un’età avanzata nei prossimi decenni, richiedendo un’estensione di terreno per le sepolture pari a metropoli come Filadelfia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Trapani, cimitero pieno e memoria persa - A Trapani il problema del cimitero non può più essere definito “emergenza”. Riporta tp24.it
A Roma è di nuovo caos cremazioni: al cimitero Flaminio depositi pieni - Le agenzie funebri denunciano depositi pieni, proprio come fu per buona parte dell’anno scorso quando l’aumento dei decessi mandò in tilt l’intero sistema dei cimiteri capitolini, Ama risponde ... Lo riporta romatoday.it