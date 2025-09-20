Ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 20  settembre 2025 – Un 73enne anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto questa mattina, poco dopo le 7, a Chiesina Uzzanese (Pistoia). Il 73enne, in sella a una bicicletta, si è scontrato con un'auto in via Camporcioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica e l'ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso con il quale il 73enne è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un8217auto

© Lanazione.it - Ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto

In questa notizia si parla di: ciclista - 73enne

Grave incidente a Beregazzo con Figliaro: ciclista 73enne in arresto cardiaco trasportato in elicottero

Grave incidente a Beregazzo con Figliaro: ciclista 73enne in arresto cardiaco trasportato in elicottero

Ciclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto; Grave incidente a Beregazzo con Figliaro: ciclista 73enne in arresto cardiaco trasportato in elicottero; È morto il ciclista di 73 anni travolto da un’auto a Ossago.

ciclista 73enne grave dopoCiclista 73enne grave dopo lo scontro con un’auto - Chiesina Uzzanese (Pistoia), 20 settembre 2025 – Un 73enne anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto questa mattina, poco dopo le 7, a Chiesina Uzzanese (Pistoia). Si legge su msn.com

Investito in via Chiappa Grave ciclista 73enne - Un’auto sorpassa un autocarro che frena per svoltare e investe in pieno un ciclista che pedala nell’opposta direzione, e che adesso è grave in ospedale. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclista 73enne Grave Dopo