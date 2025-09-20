Ciclismo Mondiali 2025 | sfida tra Reusser e Vollering per l’oro Azzurre a caccia di un piazzamento
Scatta anche per le donne domani la manifestazione iridata. In scena la cronometro individuale femminile élite per i Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favorite. PERCORSO. 31,2 chilometri (nove in meno degli uomini) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che porta fin sul traguardo posto in leggera salita. FAVORITE. Sulla carta dovrebbe essere un testa a testa anche al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda l'Uci introdurrà un sistema Gps di tracciamento dei ciclisti. Dopo tanto parlare, è arrivata la conferma ufficiale da parte della federazione internazionale. Una scelta intelligente - X Vai su X
DOMENICA IL VIA AI MONDIALI DI CICLISMO Per la prima volta l’iride si assegna in Africa: cronometro, gare in linea, élite, U23 e junior. ? Scopri il programma completo nell’articolo [link in bio] #RCSSport #Mondiali2025 #UCIWorlds Vai su Facebook
Ciclismo, Mondiali 2025: sfida tra Reusser e Vollering per l’oro. Azzurre a caccia di un piazzamento; Mondiali di ciclismo 2025 in Ruanda: Italia pronta alla sfida iridata; Crono donne élite: percorso e favorite. Sfida a tre van der Breggen-Reusser-Dygert?.
Ciclismo, Mondiali 2025: sfida tra Reusser e Vollering per l’oro. Azzurre a caccia di un piazzamento - In scena la cronometro individuale femminile élite per i Mondiali di ciclismo su strada in ... Si legge su oasport.it
Ciclismo, Mondiali 2025: domani la cronometro maschile. Tadej Pogacar tenta il colpaccio contro Remco Evenepoel - L'attesa è terminata: scattano i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Kigali. Lo riporta oasport.it