L’attesa è terminata: scattano i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Kigali. Prima edizione africana per la manifestazione iridata, ad ospitarla è il Ruanda. Subito una delle gare più interessanti: la cronometro individuale maschile élite. PERCORSO. 40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che va a chiudere. FAVORITI. Attesissima sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Mondiali 2025: domani la cronometro maschile. Tadej Pogacar tenta il colpaccio contro Remco Evenepoel