Ciclismo Mondiali 2025 | domani la cronometro maschile Tadej Pogacar tenta il colpaccio contro Remco Evenepoel
L’attesa è terminata: scattano i Mondiali di ciclismo su strada in quel di Kigali. Prima edizione africana per la manifestazione iridata, ad ospitarla è il Ruanda. Subito una delle gare più interessanti: la cronometro individuale maschile élite. PERCORSO. 40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che va a chiudere. FAVORITI. Attesissima sfida tra Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda l'Uci introdurrà un sistema Gps di tracciamento dei ciclisti. Dopo tanto parlare, è arrivata la conferma ufficiale da parte della federazione internazionale. Una scelta intelligente - X Vai su X
DOMENICA IL VIA AI MONDIALI DI CICLISMO Per la prima volta l’iride si assegna in Africa: cronometro, gare in linea, élite, U23 e junior. ? Scopri il programma completo nell’articolo [link in bio] #RCSSport #Mondiali2025 #UCIWorlds Vai su Facebook
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; Ciclismo, il programma del 2025: ora tocca alla Vuelta; MONDIALI 2025. ECCO TUTTE LE NAZIONALI AZZURRE PER IL PRIMO MONDIALE AFRICANO DELLA STORIA.
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Riporta sport.sky.it
Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: Giulio Ciccone capitano, c’è Pellizzari. Doppio impegno per due corridori - La Federazione Ciclistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Mondiali su strada 2025, in programma dal 21 al 28 settembre in ... Scrive oasport.it