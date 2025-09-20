Ciclismo | LA gara ’Marco una corsa per te forever’ Giovanissimi Alessio Martinelli conquista l’oro Medaglia d’argento per Lucia Petricciuolo
Torna al successo Alessio Martinelli, il miniciclista del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che nella nona edizione del trofeo “Marco una corsa per te, forever“, disputato sulle strade del Cinquale, si è imposto nella categoria G3 (età 9 anni) dei Giovanissimi. Sono stati 120 i giovani ciclisti appartenenti alle categorie da G1 a G6, al via della manifestazione organizzata dalla Fabrimar Marco Forever, in ricordo di Marco Manfredi, sportivo appassionato di ciclismo. Sull’arrivo posto nello stradone adiacente l’aeroporto, nella sua categoria Martinelli ha tagliato il traguardo davanti a tutti, mentre il compagno di squadra Diego Corradi è giunto sesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - gara
