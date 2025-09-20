Ciclismo | 7 volte il circuito in paese poi l’arrivo in via Marconi Si passerà anche da Villafranca San Martino e Villagrappa Domani il Giro di Romagna | decisive Castrocaro e le Volture
Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a distanza di 13 anni dall’ultima edizione ufficiale del Giro di Romagna Pro, vinto poi da Antonio Morgado dello squadrone Uae Team Emirates, ecco domani nuovamente in gara i ciclisti professionisti sulle strade romagnole, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sarà una corsa davvero dura, anche per le previsioni che annunciano una giornata, seppur col sole coperto dalle nubi, decisamente calda: poco meno di 30 gradi nel primo pomeriggio, cui si sommano i quasi 200 chilometri da percorrere (per l’esattezza 197,4). La partenza da piazza dei Martiri a Lugo è prevista alle ore 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - volte
Torna ad Alassio la Granfondo Internazionale, ormai giunta alla 12^ edizione! ?Ospite di questa edizione Gianni Bugno, due volte Campione del Mondo di Ciclismo nel 1991 e 1992, che darà il via alla competizione. Se anche tu vuoi iscriverti all'amata Vai su Facebook
Bagnolo San Vito, torna “Dalla Postumia al Mincio”; Prossime Gare dal 1 settembre al 7 settembre 2025; Memorial Pantani 2025: il percorso ai raggi X. Tre circuiti ed un arrivo insidioso a Cesenatico.
Ciclismo: 7 volte il circuito in paese, poi l’arrivo in via Marconi. Si passerà anche da Villafranca, San Martino e Villagrappa. Domani il Giro di Romagna: decisive ... - Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a distanza di 13 anni dall’ultima edizione ufficiale del Giro di Romagna ... Scrive sport.quotidiano.net
A Civita Castellana si corre domenica il 7° Memorial Alessandro Panichelli - Ciclismo su strada a Civita Castellana; domenica si corre la settimana edizione del Memorial Alessandro Panichelli sulla distanza di 80 chilometri. Lo riporta msn.com