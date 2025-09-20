Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a distanza di 13 anni dall’ultima edizione ufficiale del Giro di Romagna Pro, vinto poi da Antonio Morgado dello squadrone Uae Team Emirates, ecco domani nuovamente in gara i ciclisti professionisti sulle strade romagnole, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sarà una corsa davvero dura, anche per le previsioni che annunciano una giornata, seppur col sole coperto dalle nubi, decisamente calda: poco meno di 30 gradi nel primo pomeriggio, cui si sommano i quasi 200 chilometri da percorrere (per l’esattezza 197,4). La partenza da piazza dei Martiri a Lugo è prevista alle ore 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: 7 volte il circuito in paese, poi l’arrivo in via Marconi. Si passerà anche da Villafranca, San Martino e Villagrappa. Domani il Giro di Romagna: decisive Castrocaro e le Volture