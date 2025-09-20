CIAO MASCHIO | NUNZIA DE GIROLAMO SFIDA VERISSIMO E C’È UN GIEFFINO COME INVIATO

“Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, approda nel sabato pomeriggio di Rai1. Sabato 20 settembre, alle 17.10, il debutto che affronta la corazzata “Verissimo”. Il tentativo è quello di riaccendere lo slot del sabato pomeriggio di Rai1 e la scelta dei vertici è caduta sul format della De Girolamo, rivisto e corretto per la nuova e difficile collocazione oraria. Pur mantenendo la sua identità, “Ciao Maschio” si amplia e si rinnova. Al centro del racconto i tre maschi ospiti del programma. Nella prima puntata Morgan, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz. Come sempre, le diverse declinazioni della tematica maschile con l’attenzione rivolta anche “al femminile”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CIAO MASCHIO: NUNZIA DE GIROLAMO SFIDA VERISSIMO E C’È UN GIEFFINO COME INVIATO

