Ciao Maschio debutta nel pomeriggio di Rai 1 con Morgan Paolantoni e Múñiz
Dopo sei stagioni in seconda serata, è arrivato il momento per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio di debuttare nel sabato pomeriggio di Rai 1. Il programma, dedicato interamente al mondo maschile, in questa nuova fascia oraria si rinnova e si allarga anche a quello femminile. L’ex ministra delle Politiche Agricole sarà in onda da oggi, sabato 20 settembre, dalle 17:10 alle 18:45, sostituendo il poco fortunato Sabato in Diretta di Emma D’Aquino della passata stagione. I maschi protagonisti del debutto sono: Morgan, che torna in video dopo la bufera della scorsa estate; il comico onnipresente Francesco Paolantoni; e l’attore Sergio Múñiz. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ciao - maschio
Nunzia De Girolamo guida Miss Italia e Ciao Maschio
Ciao Maschio eLinea Verde: le dichiarazioni della conferenza stampa di I Fatti Vostri
Morgan torna in Rai, ospite domani di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'
Rai, Nunzia De Girolamo riparte da Morgan, Mellone sogna Fiorello nel daytime 'Ciao Maschio' al sabato pomeriggio alle 17:10 - X Vai su X
Novità nel sabato pomeriggio di Rai1 Domani debutta la nuova edizione di #CiaoMaschio con Nunzia De Girolamo Primi ospiti in studio: Morgan Francesco Paolantoni Sergio Múñiz Pronti a lanciarvi in questo viaggio? ? Sabato 20 settembre all Vai su Facebook
Nunzia De Girolamo riparte con Ciao Maschio: «Il sabato pomeriggio è la mia nuova sfida»; Ciao Maschio sbarca nel pomeriggio di Rai 1: “È una sfida, ma l’ho accettata con entusiasmo”; Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1: doppio appuntamento tra pomeriggio e seconda serata.
Nunzia De Girolamo riparte con Ciao Maschio: «Il sabato pomeriggio è la mia nuova sfida» - Dopo sei stagioni in seconda serata, il salotto di «Ciao maschio» passa dalla notte al sabato pomeriggio di Raiuno. Scrive ilmattino.it
Ciao Maschio, prima puntata 20 settembre: per la prima nel pomeriggio arrivano Morgan e Paolantoni - Gli ospiti della prima puntata sono Morgan, Sergio Muniz ed il comico Francesco Paolantoni. Come scrive maridacaterini.it