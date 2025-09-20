Ciao Maschio debutta nel pomeriggio di Rai 1 con Morgan Paolantoni e Múñiz

Dopo sei stagioni in seconda serata, è arrivato il momento per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio di debuttare nel sabato pomeriggio di Rai 1. Il programma, dedicato interamente al mondo maschile, in questa nuova fascia oraria si rinnova e si allarga anche a quello femminile. L’ex ministra delle Politiche Agricole sarà in onda da oggi, sabato 20 settembre, dalle 17:10 alle 18:45, sostituendo il poco fortunato Sabato in Diretta di Emma D’Aquino della passata stagione. I maschi protagonisti del debutto sono: Morgan, che torna in video dopo la bufera della scorsa estate; il comico onnipresente Francesco Paolantoni; e l’attore Sergio Múñiz. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

