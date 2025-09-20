Ciao Maschio 2025 al via la nuova edizione di Nunzia De Girolamo su Rai1 | ospiti della prima puntata di sabato 20 settembre
Tutto pronto per il ritorno di Ciao Maschio 2025, il programma di interviste realizzate da Nunzia De Girolamo su Rai1 ad uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia. Una nuova stagione in partenza da sabato 20 settembre 2025 con tanti ospiti d’eccezione. Ciao Maschio 2025, gli ospiti della prima puntata del 20 settembre su Rai1. Torna da oggi, sabato 20 settembre 2025, dalle ore 17.10 la nuova stagione di Ciao Maschio 2025, il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1. La conduttrice è pronta ad incontrare ed intervistare uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia, analizzando con loro le tematiche sociali legate alla figura dell’uomo contemporaneo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
