Ciao Darwin 9 | le anticipazioni ospiti squadre e cast della puntata in replica oggi 20 settembre
Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della puntata in replica, 20 settembre 2025. Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin 9, la nona e ultima edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storico della trasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“, versetto di Giovanni 8,7. 🔗 Leggi su Tpi.it
