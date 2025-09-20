cialtronight ecco gli abbonamenti allo show comico di vasumi

Il Teatro delle Forchette di Forlì si prepara per la 14ª edizione della stagione di ‘ Cialtronight ’, spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi, con un’importante crescita di rinnovi e abbonamenti, per l’annata 2025-2026 in un format sempre innovativo e acclamato dal pubblico. Oltre ai comici già presenti nelle passate edizioni, ossia Zambianchi, Lanzoni, Dondarini e Dal Fiume, quest’anno prenderanno parte agli spettacoli anche ospiti di livello nazionale e diversi comici emergenti del territorio con l’obiettivo di "valorizzare i talenti locali e di offrire loro questo spazio", spiegano gli autori Carlo Negri e Manuel Nipote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

