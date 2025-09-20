Ci vediamo a Pontida | il video di Salvini tra omaggi a Kirk e attacchi all’Europa e alla sinistra

“ Ci vediamo a Pontida!”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sui social dopo aver rimandato gli impegni pubblici per dei controlli medici. A corredo del post con cui rende noto che sarà comunque al raduno leghista, Salvini pubblica anche un video che lancia la manifestazione. La clip si apre con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk e con le parole della moglie, poi una voce fuori campo celebra l’evento “senza paura”, mentre scorrono delle immagini amarcord. “ Senza paura – dice – come noi con la nostra Lega, 35 anni dalla Pontida che giurò per la libertà, fin dal celebre raduno del 1990. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

