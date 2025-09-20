Ci siamo sposati Matrimonio da sogno per la coppia vip | 4 giorni di festa e una grande sorpresa agli invitati

Un sogno diventato realtà quello vissuto dai due famosi sportivi, che dopo due anni di fidanzamento hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola in Grecia. Hanno scelto come cornice l’isola di Zante, dove hanno pronunciato il fatidico sì al Lesante Cape Hotel, una struttura affacciata sul Mar Ionio che ha regalato agli invitati una vista mozzafiato. La cerimonia, intima e raffinata, si è svolta con una trentina di ospiti e si è trasformata in una vera celebrazione di quattro giorni, all’insegna della serenità e dell’eleganza. A raccontare le emozioni di quelle giornate è stata proprio la sposa, la tennista Mirjam Bjorklund, che non ha nascosto la gioia di vivere un’esperienza tanto attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

