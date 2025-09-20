CI PORTA IL RECORD! Nadia Battocletti bronzo nei 5000 metri | Mondiale memorabile per l’Italia!

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia di bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2025 di atletica, salendo nuovamente sul podio iridato dopo essersi messa al collo l’argento sulla doppia distanza sette giorni fa. La fuoriclasse trentina ha messo in mostra ancora una volta tutto il suo sconfinato talento, regalando spettacolo anche nella specialità a lei meno congeniale ed entrando nel gotha degli eletti capaci di meritarsi due allori nella stessa edizione. La Campionessa d’Europa di specialità, nonché argento olimpico dei 10.000 metri, ha corso con la grande personalità che contraddistingue, rimanendo nelle posizioni di vertice nei primi quattro chilometri, completati a un ritmo non così sostenuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CI PORTA IL RECORD! Nadia Battocletti bronzo nei 5000 metri: Mondiale memorabile per l’Italia!

Nadia Battocletti: Record e vittorie dell'argento Olimpico e Campionessa d'Europa nel mezzofondo

Mondiali atletica Tokyo 2025, Nadia Battocletti vince il bronzo nei 5000 metri, settima medaglia italiana e record in una singola edizione

Un'altra meraviglia di Battocletti: è bronzo nei 5mila metri. Record di medaglie per l'Italia ai Mondiali di atletica