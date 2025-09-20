Choc a Mosca | si dimette Dmitry Kozak l' amico di Putin contrario alla guerra in Ucraina

Dmitry Kozak, il vice capo di gabinetto dell'ufficio presidenziale russo, si è dimesso. Noto per essere all'interno del Cremlino una voce rara, se non unica, apertamente contraria al conflitto in Ucraina, Kozaz ha rassegnato le dimissioni " volontariamente " due giorni fa. La conferma è arrivata dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dopo che la notizia era rimbalzata su varie agenzie di stampa della Federazione. Riportando il terremoto politico a Mosca, il New York Times sottolinea che le dimissioni di alti funzionari sono rare nella Russia dello zar e quando essi perdono il favore del presidente, Putin preferisce spesso assicurarsi che rimangano fedeli nominandoli ad un altro incarico invece di lasciarli abbandonare del tutto il servizio governativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

