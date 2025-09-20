Chivu prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve | Ci sono due aspetti fondamentali per me adesso Le parole del tecnico dell’Inter

Chivu chiede unità e supporto alla sua Inter dopo la sconfitta con la Juve: la mentalità e la motivazione sono la chiave per ripartire. Le scorie della dolorosa sconfitta nel derby d’Italia contro la Juve sono ancora presenti, ma per l’ Inter è già tempo di guardare avanti. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha tenuto la consueta conferenza stampa, che si è trasformata in un vero e proprio appello a tutto l’ambiente. Più che sulla tattica, l’allenatore si è concentrato sull’aspetto mentale della sua squadra, chiedendo supporto e unità per aiutare un gruppo che ha bisogno di ritrovare certezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

