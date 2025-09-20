Chivu prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve | Ci sono due aspetti fondamentali per me adesso Le parole del tecnico dell’Inter

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu chiede unità e supporto alla sua Inter dopo la sconfitta con la Juve: la mentalità e la motivazione sono la chiave per ripartire. Le scorie della dolorosa sconfitta nel derby d’Italia contro la  Juve  sono ancora presenti, ma per l’ Inter  è già tempo di guardare avanti. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il  Sassuolo, il tecnico nerazzurro  Cristian Chivu  ha tenuto la consueta conferenza stampa, che si è trasformata in un vero e proprio appello a tutto l’ambiente. Più che sulla tattica, l’allenatore si è concentrato sull’aspetto mentale della sua squadra, chiedendo supporto e unità per aiutare un gruppo che ha bisogno di ritrovare certezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chivu prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la juve ci sono due aspetti fondamentali per me adesso le parole del tecnico dell8217inter

© Juventusnews24.com - Chivu prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve: «Ci sono due aspetti fondamentali per me adesso». Le parole del tecnico dell’Inter

In questa notizia si parla di: chivu - prova

L’Atalanta ci prova, scambio per Lookman: la risposta immediata di Chivu

Cristian Chivu prova a placare gli animi dopo il Fluminense: il gesto prima di partire per le vacanze

In Inter-Fluminense Chivu prova gli esterni a piede invertito

Chivu: 'Bella prova, gran risposta dei ragazzi'; Chivu dopo Inter-Torino: Volevamo lasciarci alle spalle la parte negativa della scorsa stagione. Sucic grande qualità; Inter, Chivu non si trattiene in conferenza: Bisogna mangiare e masticare un pò di me....

chivu prova lasciarsi spalleGdS - Chivu prepara il decollo: tre motivi per credere alla sgasata. E la condizione fisica... - La vittoria rigenerante di Amsterdam apre all'Inter le porte di una volata dal Sassuolo alla prossima sosta di ottobre. Da msn.com

Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato" - Esordio migliore non poteva sognare Cristian Chivu, che h condotto la sua Inter a un netto successo sul Torino nella prima giornata di campionato. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Prova Lasciarsi Spalle