Chivu la carta vincente è Palombo | è lui il mago delle palle inattive

L'ex centrocampista, nerazzurro per appena 6 mesi nel 2012, è il collaboratore tecnico a cui il nuovo allenatore non ha voluto rinunciare dopo la mezza stagione vissuta insieme a Parma. Lui si occupa di tutto il lavoro dietro a corner e punizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, la carta vincente è Palombo: è lui il mago delle palle inattive

In questa notizia si parla di: chivu - carta

Inter, Chivu: “Non guardo la carta d’identità, ma la motivazione. L’obiettivo è essere competitivi”

Juventus Inter, Chivu pronto a giocarsi una carta decisiva nella ripresa: l’idea del tecnico rumeno

? Chivu: "Per me la carta di identità non esiste. Non esiste per chi ne ha 19 e non esiste per chi ne ha 36" Vai su Facebook

Chivu: "Per me la carta di identità non esiste. Non esiste per chi ne ha 19 e non esiste per chi ne ha 36" - X Vai su X

Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. corrieredellosport.it scrive

Pagina 0 | Chivu, rivoluzione mentale, fisica e tattica: la strategia vincente per la nuova Inter - Catapultato in panchina dopo la debacle in finale di Champions e l’addio di Inzaghi, in due mesi e mezzo, il tecnico rumeno ha preso in mano l’Inter. Scrive corrieredellosport.it