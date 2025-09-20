Chivu la carta vincente è Palombo | è lui il mago delle palle inattive

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista, nerazzurro per appena 6 mesi nel 2012, è il collaboratore tecnico a cui il nuovo allenatore non ha voluto rinunciare dopo la mezza stagione vissuta insieme a Parma. Lui si occupa di tutto il lavoro dietro a corner e punizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

