Chivu Inzaghi il confronto | l’attuale tecnico dell’Iner parte meglio in questa competizione!
Chivu Inzaghi, in campionato fatica la squadra di Chivu, ma la partenza europea è positiva dopo la vittoria sull’Ajax. In campionato non c’è partita, ma in Champions League la partenza sorride a Cristian Chivu. Il 2-0 ottenuto mercoledì scorso in casa dell’ Ajax ha segnato il ritorno dell’ Inter al successo nella prima partita della competizione dopo sei edizioni senza vittorie. Un risultato storico che ha interrotto un digiuno europeo piuttosto lungo per i nerazzurri, ridando fiducia al tecnico e alla squadra in vista delle prossime sfide internazionali. IL CONFRONTO CON SIMONE INZAGHI Lo stesso Simone Inzaghi, che ha guidato l’ Inter per quattro stagioni prima di Chivu, non era mai riuscito a centrare i tre punti alla prima giornata di Champions: 0-1 col Real Madrid nel 2021-22, 0-2 col Bayern Monaco nel 2022-23, 1-1 in casa della Real Sociedad nel 2023-24 e 0-0 in casa del Manchester City la stagione passata. 🔗 Leggi su Internews24.com
