Chivu Inter, le prime indicazioni in vista della sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Il debutto in Champions League ha messo in evidenza una verità: l’ Inter di Cristian Chivu sa rialzarsi nei momenti più difficili. Come sottolinea Il Giornale, i nerazzurri sono stati l’unico club italiano a vincere nella prima tornata europea, e gran parte del merito va attribuito all’allenatore rumeno, capace di ribaltare le critiche con una prestazione solida della sua squadra ad Amsterdam contro l’ Ajax. Alla vigilia regnava un clima pesante. Le due sconfitte consecutive in campionato avevano alimentato dubbi e tensioni, al punto che qualcuno ipotizzava scenari di crisi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, scacciate le prime nubi sulla panchina: ora l'obiettivo…