Chivu Inter, quanti gol da calcio piazzato in questo inizio di stagione! Svelato il nome del membro del suo staff che si occupa di questo aspetto. Il gol da calcio piazzato continua a essere uno dei punti di forza dell’ Inter, confermando una tradizione che ha caratterizzato anche l’era di Simone Inzaghi e che si sta consolidando con Cristian Chivu in panchina. Nelle prime partite della stagione, i nerazzurri hanno già mostrato efficacia sui corner e sulle punizioni, dimostrando come la cura dei dettagli possa fare la differenza in gare equilibrate. Thuram protagonista sui piazzati. Solo contro l’ Ajax, in Champions League, l’ Inter ha segnato due reti da corner, entrambe di testa con Marcus Thuram, che ha sfruttato al meglio i cross calibrati di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dalle ottime qualità offensive e di precisione nei calci piazzati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, quanti gol da calcio piazzato in questo inizio di stagione! Svelato il nome del membro del suo staff che si occupa delle palle inattive: il retroscena