Chivu Inter può arrivare il momento dei nuovi | la risposta su Diouf e Luis Henrique
Chivu Inter, le prime indicazioni in vista della sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia di Inter -Sassuolo, match valido per la quarta giornata di Serie A 202526, il tecnico Cristian Chivu ha affrontato in conferenza stampa diversi temi legati alla condizione della squadra e alle scelte di formazione. Tra le domande rivolte all’allenatore rumeno, non poteva mancare un riferimento a due dei nuovi arrivi estivi, il difensore brasiliano Luis Henrique e il centrocampista francese Andy Diouf, finora poco utilizzati nelle prime uscite stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»
? #Inter - #Chivu pre #Sassuolo, la battuta sulle condizioni di #Lautaro e il portiere: "Un #Martinez domani giocherà". Poi elogia Pio #Esposito: "Eccezionale, è qua perché lo ha meritato" - X Vai su X
Champions, l’Inter c’è! Vai, Chivu: così si fa. La vittoria sull’Ajax scandita dalla doppietta di Thuram è stata la migliore risposta del tecnico alle troppe critiche piovutegli addosso dopo la Juve #chivu #ajaxinter #fcinternazionale #ajax #thuram #championsleagu Vai su Facebook
Martinez Inter contro il Sassuolo può arrivare la sua occasione | Chivu pensa al cambio tra i pali; Diouf Inter può essere lui l’arma segreta a centrocampo | permetterebbe questo cambio a Chivu; Thuram Inter Chivu può fare a meno dell’attaccante contro il Sassuolo? Le ultime sul match.
Inter, Chivu enigmatico: «Un Martinez giocherà sicuramente...». Lautaro in dubbio, tocca ancora a Esposito? - I nerazzurri domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Segnala msn.com
Chivu: “Il rumore dei nemici fa parte del gioco. Un Martinez giocherà” - APPIANO GENTILE – Dopo quel “ non sono scemo ” pronunciato dopo la vittoria con l’Ajax, citazione al “non sono un pirla” di Mourinho, Cristian Chivu, presentando la sfida di domenica sera contro il Sa ... Secondo repubblica.it