Chivu Inter nessuna rivoluzione | più pressing ma stessi uomini L’analisi della Gazzetta dello Sport

Chivu Inter, niente rivoluzione e cambiamenti limitati: il confronto con Inzaghi tra pressing e costruzione dal basso. La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'avvio di stagione dell' Inter di Cristian Chivu, ex difensore romeno e oggi tecnico della prima squadra, subentrato in estate a Simone Inzaghi dopo una breve parentesi al Parma. Secondo il quotidiano, nonostante i cambiamenti in panchina, i nerazzurri hanno mantenuto una fisionomia molto simile a quella del passato, con poche variazioni tattiche. «Non c'è ancora differenza netta tra l'attuale tecnico e Inzaghi: meno palleggio, costruzione dal basso e cross dal fondo, ma sono soltanto piccoli aggiustamenti», scrive il giornale.

