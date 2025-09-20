Chivu Inter, vecchio stile: la nuova gestione non stravolge gli schemi: stesso modulo, stessi uomini e solo piccoli ritocchi. La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’avvio dell’ Inter di Cristian Chivu, ex difensore romeno e nuovo tecnico nerazzurro, evidenziando come i cambiamenti tattici rispetto al ciclo di Simone Inzaghi siano ancora limitati. «Il sistema di gioco è identico, 3-5-2 era e 3-5-2 è», scrive il quotidiano, sottolineando che i propositi di novità annunciati in estate non hanno trovato piena applicazione. L ’unico esperimento si è visto nel finale del 5-0 al Torino, con un breve passaggio al 3-4-2-1, troppo episodico per considerarlo un vero segnale di svolta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico resta fedele al 3-5-2! Nessun stravolgimento di schemi, i ritocchi sono qui