Chivu Inter, le prime indicazioni in vista della sfida dei nerazzurri in Serie A contro il Sassuolo di Grosso. Tutti i dettagli in merito. Un anno fa, l’ Inter di Simone Inzaghi aveva affrontato la parte finale della stagione con il serbatoio praticamente vuoto. Le energie spese tra Serie A, Champions League e Coppa Italia avevano inciso sulle prestazioni della squadra, che non era riuscita a mantenere lo stesso livello di brillantezza fino a primavera. Una lezione che a distanza di dodici mesi resta impressa nell’ambiente nerazzurro e che il nuovo allenatore Cristian Chivu ha posto al centro della sua pianificazione stagionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, ecco l’obiettivo deciso con lo staff: si vuole evitare questo errore di Inzaghi, il piano