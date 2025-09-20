Chivu Inter ecco la citazione a Mourinho | la frase che esalta i tifosi!

Alla vigilia di Inter-Sassuolo, match valido per la quarta giornata di Serie A 2025-26, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande determinazione nel difendere il suo gruppo dalle critiche esterne. L'allenatore rumeno, rispondendo a una domanda che richiamava il celebre concetto di José Mourinho sul "rumore dei nemici", ha scelto di ribaltare il discorso con parole chiare e dirette. MOURINHO PARLAVA DEL "RUMORE DEI NEMICI", QUANTO MI PIACE IL RUMORE DEI NEMICI COME STIMOLO PER I MIEI GIOCATORI, COME NEL CASO DI SOMMER? – «Ho altre cose a cui pensare, il rumore dei nemici fa parte del gioco.

In questa notizia si parla di: chivu - inter

