Chivu Inter, le prime indicazioni in vista della sfida dei nerazzurri in Serie A contro il Sassuolo di Grosso. Tutti i dettagli in merito. La storia del calcio italiano regala spesso incroci suggestivi. Domenica sera a San Siro andrà in scena un confronto dal sapore particolare: Cristian Chivu e Fabio Grosso, ex compagni di campo e oggi allenatori rispettivamente di Inter e Sassuolo, si troveranno per la prima volta avversari in panchina. Un appuntamento che rievoca una rivalità vissuta da giocatori, quando i due si sono affrontati ben nove volte, con un bilancio in perfetto equilibrio: quattro vittorie a testa e un pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, ecco i numeri degli incroci con Grosso: il punto in vista della sfida al Sassuolo