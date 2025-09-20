Chivu chiama a raccolta i tifosi | Questo gruppo ha bisogno di una Curva che lo incoraggi! Ricordiamo che prima di essere dei campioni anche loro sono esseri umani
Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, rivolte ai tifosi nerazzurri in vista della sfida contro il Sassuolo. I dettagli. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526, l’allenatore dell’ Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa toccando un tema cruciale: la condizione mentale della squadra. Dopo un avvio di stagione con luci e ombre, il tecnico rumeno ha voluto soffermarsi su come la mentalità collettiva possa incidere nelle prestazioni. Rispondendo a una precisa domanda sullo stato psicologico del gruppo, Chivu ha sottolineato con decisione l’importanza di sostenere i giocatori anche nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com
