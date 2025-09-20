Chiuso temporaneamente al pubblico lo sportello per la scelta di medico o pediatra e di esenzione del ticket | il calendario
Lo sportello per la scelta e revoca del medico, del pediatra e per le esenzioni ticket del distretto sanitario di Chieti resterà chiuso al pubblico in alcune giornate tra settembre e ottobre 2025.Le chiusure sono previste nei seguenti giorni:giovedì 18 settembrelunedì 22 settembremartedì 23. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
