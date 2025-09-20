Chiusano di San Domenico accoglie i Coma Cose per il Festival Energià

Tempo di lettura: 2 minuti Questa sera, nell’ambito della manifestazione “Energià – ambientalismo pragmatico”, organizzata da We Fell a Chiusano di San Domenico, il pubblico potrà assistere a uno degli appuntamenti musicali più attesi: il concerto dei Coma Cose, in programma alle 21.00 in Piazza Dante. Il duo milanese porterà sul palco uno spettacolo che attraversa l’intera carriera, dai primi pezzi più alternativi alle hit degli ultimi anni, in un live che scorre come un racconto omogeneo. Ad arricchire il concerto, due polistrumentisti, una scenografia personalizzata e visual che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente, mantenendo però al centro i racconti e l’energia del duo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: chiusano - domenico

Dimensionamento Scolastico in Irpinia, Consiglio di Stato dice sì alla Regione Campania; Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato accoglie l'appello della Regione Campania e dei Comuni di Volturara Irpina e Montefalcione; Chiusano di San Domenico ospita "Energià – ambientalismo pragmatico".

chiusano san domenico accoglieChiusano di San Domenico ospita “Energià – ambientalismo pragmatico” - Sabato 20 settembre 2025, nella cornice di Palazzo Carafa, si terrà la prima edizione di “Energià – ambientalismo pragmatico”, evento di rilievo nazionale dedicato al futuro dell’energia circolare, ... Secondo orticalab.it

chiusano san domenico accoglieComa Cose a Chiusano di San Domenico. Apre Berlino84 - In Piazza Dante saliranno sul palco i Coma Cose, il duo protagonista della scena musicale italiana. Da irpinianews.it

