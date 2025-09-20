Chiusano di San Domenico accoglie i Coma Cose per il Festival Energià
Tempo di lettura: 2 minuti Questa sera, nell’ambito della manifestazione “Energià – ambientalismo pragmatico”, organizzata da We Fell a Chiusano di San Domenico, il pubblico potrà assistere a uno degli appuntamenti musicali più attesi: il concerto dei Coma Cose, in programma alle 21.00 in Piazza Dante. Il duo milanese porterà sul palco uno spettacolo che attraversa l’intera carriera, dai primi pezzi più alternativi alle hit degli ultimi anni, in un live che scorre come un racconto omogeneo. Ad arricchire il concerto, due polistrumentisti, una scenografia personalizzata e visual che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente, mantenendo però al centro i racconti e l’energia del duo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
