Chiude lo storico ristorante di Trastevere dove Michela Murgia festeggiava il compleanno con Roberto Saviano

La storia, gli aneddoti e il futuro di un tempio del vino oggi chiuso: l'Enoteca Ferrara raccontata da Lina Paolillo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Chiude lo storico ristorante di Trastevere dove Michela Murgia festeggiava il compleanno con Roberto Saviano

In questa notizia si parla di: chiude - storico

Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo

Addio a locale storico della movida della Versilia, l’Amadeus chiude i battenti

Perugia. Chiude lo storico negozio Scorzoni: il ricordo commosso di Marco Squarta

Domenica 28 si chiude l’esposizione dedicata allo storico bassista imolese. Ogni scatto autografato costa 150 euro. L’incasso sarà devoluto ad Aido Vai su Facebook

A Filottrano chiude lo storico Oleificio Mazzieri. Imprenditore chiude attività dopo incidente sul lavoro #ANSA - X Vai su X

Trastevere, escrementi di ratto e frigo rotto: chiuso un locale; Topi e cibi senza tracciabilità: chiuso locale a Trastevere; Roma, ristorante di giorno e locale che vende alcol ai minori di notte: chiuso il T'Ever food&drink a Trastevere.

Lo storico ristorante sushi alza bandiera bianca: “Fiorentini spariti, i turisti vogliono la bistecca” - I fiorentini stanno sparendo, i turisti restano un giorno e vogliono solo bistecca”. Si legge su lanazione.it

“I turisti vogliono solo la bistecca”: chiude il Momoyama, storico ristorante di sushi a Firenze - I fiorentini stanno sparendo, i turisti restano un giorno e vogliono solo bistecca“, ha ammesso Duccio di Giovanni, che dal 2009 ha gestito il locale ... ilfattoquotidiano.it scrive